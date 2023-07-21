В Тель-Авиве конная полиция и водометы разгоняют протестующих против судебной реформы

За нарушение общественного порядка арестовали шесть человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июля. /ТАСС/. Сотни противников судебной реформы в Израиле продолжают ночью блокировать несколько улиц в центре Тель-Авива и участки крупной автомагистрали на востоке города. В разгоне демонстрантов задействованы водометы и конная полиция, передает корреспондент ТАСС.

Группа протестующих прорвалась на проезжую часть шоссе Аялон, где разожгла костер. Конные полицейские оттесняют демонстрантов, водометы гасят костры и разгоняют толпу с флангов. Газета The Times of Israel сообщает, что в Тель-Авиве за нарушение общественного порядка арестованы шесть демонстрантов, по меньшей мере один протестующий получил травмы.

Массовая акция в Тель-Авиве с участием тысяч человек началась в четверг вечером в рамках заявленной оппозицией "ночи сопротивления" продвижению судебной реформы по всей стране. Ранее в тот же день в различных районах Израиля возобновились многотысячные демонстрации, протестующие блокируют транспортные артерии, устраивают марши по шоссе.

Демонстранты выражают несогласие с политикой правительства страны во главе с премьером Биньямином Нетаньяху и с предложенным им планом преобразований израильской судебной системы, предусматривающим ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей. Этот план, выдвинутый кабмином еще в начале года, сразу вызвал ожесточенные протесты оппозиции, по мнению которой реформа в таком виде подорвет основы демократии. Демонстрации не прекращаются уже 28 недель.

На прошлой неделе Кнессет (парламент) принял в первом чтении первый из законов, относящихся к судебной реформе. В четверг документ был утвержден комиссией парламента по законодательству перед вторым и третьим чтениями. Он ограничивает возможности Верховного суда по контролю над решениями исполнительной власти.