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Военная операция на Украине

Сенат США не поддержал поправку к оборонному бюджету об ограничении военной помощи Киеву

За приятие инициативы проголосовали 13 членов верхней палаты американского законодательного органа, против - 71

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в четверг не принял поправку к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начинается 1 октября), предусматривающую установку лимита на военную помощь Украине. Об этом сообщается на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

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За принятие поправки проголосовали 13 сенаторов, против - 71. Автором инициативы выступил сенатор Майк Ли (республиканец от штата Юта). По его мнению, в 2024 финансовом году до тех пор, пока каждая страна - участница НАТО не доведет свои расходы на оборону до 2% ВВП, Пентагону следует задействовать на помощь Украине не более 2% средств, выделенных на это по условиям оборонного бюджета.

Палата представителей Конгресса США на прошлой неделе одобрила законопроект о расходах на оборону в 2024 финансовом году в размере $886,3 млрд. 

Теги:
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