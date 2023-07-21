Нидерланды заявили, что Европа пока не готова конфисковать замороженные российские активы

Советник премьер-министра Нидерландов по иностранным делам и безопасности Джеффри ван Леувен отметил, что это связано с юридическими вопросами, которые могут быть вынесены в суд

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Евросоюз пока не может достичь согласия по изъятию замороженных российских активов и передаче их Украине. Об этом заявил советник премьер-министра Нидерландов по иностранным делам и безопасности Джеффри ван Леувен, выступая в четверг на Аспенском форуме по безопасности.

"Мы на самом деле еще не достигли этапа, когда сможем изъять активы и отдать их Украине", - сказал он.

"Причины в возражениях Германии и юридических вопросах, которые могут быть вынесены в суд. Мы еще далеко не продвинулись, чтобы сказать, что можем сделать это", - добавил ван Леувен.

Еврокомиссия (ЕК) с 2022 года неоднократно заявляла, что существующее европейское законодательство не допускает конфискации замороженных в результате односторонних рестрикций ЕС иностранных активов и передачи их другому лицу или государству. В то же время с лета 2022 года ЕК развернула интенсивную работу по изменению европейских норм, чтобы сделать конфискацию таких средств законной.

По данным Еврокомиссии, в ЕС заблокировано около €200 млрд активов ЦБ РФ и порядка €24 млрд частных средств.