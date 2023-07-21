Министр культуры Украины сообщил, что подал заявление об отставке

По словам Александра Ткаченко, он уже направил заявление премьер-министру страны Денису Шмыгалю

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подал заявление об отставке премьер-министру Денису Шмыгалю, но был удивлен словами президента страны Владимира Зеленского по этому поводу.

"Принес сегодня вечером премьеру заявление об отставке из-за волны недоразумения по поводу важности культуры <...>. Лишь потом удивился заявлению президента по этому же вопросу", - написал он в Telegram-канале.

Зеленский в четверг предложил Шмыгалю рассмотреть вопрос о замене главы Минкультуры страны. Чем мотивирована такая просьба, глава государства не уточнил.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что в Верховной раде будут требовать отставки Ткаченко. По данным издания "Вести", в системе электронных публичных и государственных закупок Prozorro появился новый тендер, по которому Минкультуры собиралось выделить порядка $900 тыс. (33 млн гривен) на съемки сериала в нынешних реалиях.

Помимо этого, 7 марта была зарегистрирована петиция об отставке Ткаченко, необходимые для рассмотрения главой государства 25 тыс. голосов она набрала к 3 июня. Автор обращения обвинил министра в том, что он "привел к стагнации в культурной сфере". Шмыгаль тогда посчитал петицию необоснованной. 23 июня в Киеве также состоялась акция протеста с требованием сменить министра культуры.

Ткаченко был назначен министром культуры 4 июня 2020 года, до этого он являлся депутатом Рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" и председателем комитета парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики. Ранее Ткаченко 11 лет занимал должность гендиректора группы 1+1 Media.