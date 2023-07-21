Байден учредит рабочую группу для недопущения нового кризиса вокруг потолка госдолга

Во главе группы будут стоять юрисконсульт Белого дома Стюарт Делери и глава Национального экономического совета Лаэл Брейнард, сообщает Bloomberg

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден создаст специальную рабочую группу с участием министра финансов и министра юстиции США, которая будет искать способы не допустить повторения критической ситуации этого года вокруг потолка госдолга. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказался текст инициативы Байдена.

Ранее в 2023 году Вашингтон оказался на грани дефолта по федеральному долгу в связи с тем, что американская администрация долгое время не могла согласовать с Конгрессом приостановку действия потолка госдолга. "Теперь, когда кризис, связанный с потолком госдолга, позади, необходимо изучить все законные и политические способы не позволить Конгрессу вновь "взять в заложники" доверие и кредитоспособность Соединенных Штатов", - говорится в документе.

Возглавлять и координировать работу группы будут юрисконсульт Белого дома Стюарт Делери и глава Национального экономического совета Белого дома Лаэл Брейнард. В нее также войдут министр финансов США Джанет Йеллен, министр юстиции Меррик Гарленд, председатель Совета экономических консультантов Белого дома Джаред Бернстин, глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг. Республиканцев в составе рабочей группы не будет, отмечает Bloomberg.

Байден 3 июня подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга. Теперь лимит будет достигнут 2 января 2025 года. Инициативу, которая, по словам главы государства, позволила предотвратить экономический кризис и крах США, 1 июня одобрил Сенат. 31 мая это сделала Палата представителей. Достигнутое соглашение предусматривает, что в 2024 финансовом году $886 млрд будет выделено на оборону, $121 млрд - на медицинское обслуживание ветеранов, $637 млрд - на другие необоронные программы.