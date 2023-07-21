Об этом глава МИД республики Йоргос Герапетритис заявил во время телеконференции с главой Госдепа Энтони Блинкеном

АФИНЫ, 21 июля. /ТАСС/. Греция внесет €2,5 млн в общий пакет помощи для Украины. Об этом заявил в четверг глава МИД Греции Йоргос Герапетритис в ходе телеконференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, состоявшейся в рамках Совета министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Высказывания министра привело в четверг вечером Афинское Македонское агентство новостей со ссылкой на дипломатические источники.

По их словам, Герапетритис во время обсуждения с Блинкеном отметил, что Греция внесет €2,5 млн в общий пакет помощи для Украины, и подчеркнул, что в основном через порт Александруполис Греция обеспечивает быстрое развертывание сил союзников на восточном фланге НАТО. Министр также сказал, что Греция обеспечивает диверсификацию поставок энергоносителей не только для себя, но и для стран, находящихся в непосредственной близости, особенно за счет строительства терминалов СПГ, а также электрических соединений.

Герапетритис подчеркнул, что для Греции трансатлантическое единство является необходимостью, особенно в это время, и что защита Украины является вопросом принципа.

По вопросу греко-турецких отношений министр сказал, что Греция и Турция подготовят следующие шаги в сфере сотрудничества. Он отметил, что Греция готова опираться на позитивный климат в отношениях двух стран, но должна быть аналогичная реакция и с турецкой стороны.

Министр подчеркнул, что Греция способствует стабильности и процветанию на Западных Балканах, поддерживая страны этого региона на их евро-атлантическом пути, и предлагает им ощутимую поддержку, такую как охрана их воздушного пространства (греческой военной авиацией) и техническая помощь. По словам диписточников, Герапетритис сказал, что в Греции считают свою страну связующим звеном с южными соседями Европы. "К примеру, наши отношения с Израилем достигли исключительно высокого уровня, в то время как мы установили тесные связи и сотрудничество с Египтом, Иорданией, Саудовской Аравией и многими другими. Мы надеемся, что все страны нашего региона без исключения разделят этот дух и будут действовать соответственно", - сказал министр. Герапетритис также напомнил о кандидатуре Греции на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН и отметил, что Афины уже обратились за поддержкой к значительному числу стран Африки, Азии и Латинской Америки.