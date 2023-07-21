В Тель-Авиве полиция открыла движение по шоссе, которое перекрывали протестующие

Арестовали 14 демонстрантов

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июля. /ТАСС/. Израильская полиция разблокировала перекрытое ранее протестующими крупное шоссе на востоке Тель-Авива. Об этом сообщило радио Kan.

По его данным, движение по шоссе Аялон открыто в обе стороны. За нарушение общественного порядка арестованы 14 участников акции протеста против судебной реформы.

В разгоне демонстрантов в Тель-Авиве в ночь на пятницу были задействованы водометы и конная полиция. Газета The Times of Israel сообщила, что по меньшей мере один протестующий получил травмы.

Массовая акция в Тель-Авиве с участием тысяч человек началась в четверг вечером в рамках заявленной оппозицией "ночи сопротивления" продвижению судебной реформы по всей стране. Ранее в тот же день в различных районах Израиля возобновились многотысячные демонстрации, в ходе которых протестующие блокировали транспортные артерии и устраивали марши по шоссе.

Демонстранты выражают несогласие с политикой правительства страны во главе с премьером Биньямином Нетаньяху и с предложенным им планом преобразований израильской судебной системы, предусматривающим ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей. Этот план, выдвинутый кабмином еще в начале года, сразу вызвал ожесточенные протесты оппозиции, по мнению которой реформа в таком виде подорвет основы демократии. Демонстрации не прекращаются уже 28 недель.

На прошлой неделе Кнессет (парламент) принял в первом чтении первый из законов, относящихся к судебной реформе. В четверг документ был утвержден комиссией парламента по законодательству перед вторым и третьим чтениями. Он ограничивает возможности Верховного суда по контролю над решениями исполнительной власти.