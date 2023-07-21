20 июля, 23:37

ЦРУ не видит признаков подготовки РФ к использованию ядерного оружия

AP Photo/ David Goldman, File
© AP Photo/ David Goldman, File

Директор управления Уильям Бернс добавил, что Вашингтон пристально следит за этим

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США не видит признаков подготовки РФ к использованию ядерного оружия на Украине. Об этом заявил в четверг директор ЦРУ Уильям Бернс на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

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"На сегодняшний день мы не наблюдаем каких-либо признаков, указывающих на подготовку к использованию ядерного оружия", - заявил Бернс, отметив, что США "крайне пристально следят за этим". При этом он указал, что "бряцание ядерным оружием безрассудно и безответственно".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в конце сентября 2022 года, что все ситуации, при которых Россия может применить ядерное оружие, четко обозначены в ее военной доктрине. 

Теги:
СШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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