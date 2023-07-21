Экс-советник главы Пентагона считает, что Запад стремится завладеть ресурсами России

Дуглас Макгрегор также выразил уверенность в том, что президент РФ Владимир Путин знает об этих планах и приложит все усилия, чтобы не допустить их воплощения в жизнь

ТАСС, 21 июля. Элиты западных стран стремятся к максимальному ослаблению России с целью завладения ее многочисленными природными ресурсами. Такое мнение выразил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор в четверг на своем YouTube-канале.

По его словам, добиться этого элиты Запада намерены путем реализации в РФ плана по уничтожению национальной идентичности, который уже давно работает в странах Евросоюза. Это позволило бы им получить доступ к полезным ископаемым, в том числе нефти и газу, а также к продовольствию, уточнил он.

Макгрегор уверен, что президент России Владимир Путин хорошо осведомлен об этих замыслах и сделает все, чтобы не допустить их претворения в жизнь. "Путин будет сражаться до конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы", - отметил военный.

В понедельник Макгрегор заявил, что реализация идеи создания новой валюты Индией, Китаем и Россией может пошатнуть финансовое господство США, а Африка, Латинская Америка и многие страны Азии симпатизируют России и воспринимают ее действия как сопротивление политике Вашингтона.