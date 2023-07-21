Директор ЦРУ считает, что Китай не принял решения насчет действий в отношении Тайваня

КНР сомневается в успехе в случае вторжения на Тайвань, считает Уильям Бернс

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс полагает, что Китай в настоящее время не пришел к решению, стоит ли добиваться воссоединения с Тайванем силовыми средствами.

"Я не уверен, что он принял такое решение. Я думаю, что на сегодня председатель КНР Си Цзиньпин и Народно-освободительная армия Китая (НОАК - прим. ТАСС) сомневаются, смогут ли они добиться успеха приемлемой ценой в случае полномасштабного вторжения на Тайвань", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на Аспенской конференции по безопасности.

Комментируя часто высказываемое в американских СМИ утверждение, что Си Цзиньпин якобы поручил подготовить НОАК к возможным действиям против Тайваня к 2027 году, Бернс отметил, что "это не означает, что конфликт близок или неизбежен". "Я думаю, это значит только то, что они должны быть готовы", - добавил он.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя предыдущие высказывания Бернса насчет Тайваня, заявил, что Вашингтон использует миф о китайской угрозе в качестве предлога для расширения вооружений и сохранения военной гегемонии.