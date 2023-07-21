Директор ЦРУ заявил, что медленные темпы контрнаступления Украины были ожидаемы

Уильям Бернс отметил, что добиться прогресса будет непросто

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Медленные темпы контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) не должны вызывать удивления. С такой оценкой выступил в четверг директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

"На мой взгляд, никого не должно удивлять, что контрнаступление - это тяжелая задача. Наступать намного сложнее, чем обороняться", - заявил глава ЦРУ в ответ на вопрос, касавшийся темпов наступления ВСУ.

"У русских было несколько месяцев на подготовку не только долговременной обороны в Запорожье, на юге Украины, но и довольно больших и плотных минных полей. Так что это займет некоторое время, и добиться прогресса будет непросто", - констатировал он.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.