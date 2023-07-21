В Сеуле заявили, что применение ядерного оружия Пхеньяном станет концом КНДР

За атакой со стороны КНДР последует "подавляющий и решительный" ответ альянса Республики Корея и США, пояснили в южнокорейском министерстве национальной обороны

СЕУЛ, 21 июля. /ТАСС/. Применение ядерного оружия КНДР против альянса Республики Корея и США приведет к окончанию существования этой страны. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении южнокорейского министерства национальной обороны.

"В случае любой ядерной атаки против Республики Корея и США власти КНДР столкнутся с немедленным, подавляющим и решительным ответом со стороны альянса, - подчеркивается в заявлении ведомства, текст которого приводит агентство Yonhap. - Мы еще раз предупреждаем, что подобное нападение приведет к концу северокорейского режима".

20 июля министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что заход стратегической подводной лодки ВМС США в южнокорейский порт Пусан может быть условием применения ядерного оружия со стороны Пхеньяна.

Стратегическая подлодка США USS Kentucky с ядерным вооружением на борту на этой неделе зашла в южнокорейский порт Пусан. Заход был совершен в период проведения в Сеуле первого заседания консультативной группы по ядерному планированию Республики Корея и США. После этого на борт субмарины поднялся президент Республики Корея Юн Сок Ёль.

Президент США Джо Байден и его южнокорейский коллега в апреле приняли Вашингтонскую декларацию, в которой перечислено несколько шагов, направленных на демонстрацию потенциала сдерживания. В том числе планируются регулярные заходы в Республику Корея американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, авианосцев, а также полеты бомбардировщиков США.