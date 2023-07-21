21 июля, 01:37
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

Директор ЦРУ заявил, что управление заранее знало о подготовке мятежа ЧВК "Вагнер"

Эрик Романенко/ ТАСС, архив
© Эрик Романенко/ ТАСС, архив

Уильям Бернс не стал раскрывать подробности, отметив, что действия Евгения Пригожина "не стали сюрпризом"

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) заранее знало о подготовке основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным вооруженного мятежа. Об этом заявил в четверг директор ЦРУ Уильям Бернс на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

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Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". Хроника событий

"Президент [США Джо] Байден был лаконичен, сказав, что мы знали [об этом] заранее. Я не буду вдаваться в дальнейшие подробности", - заявил Бернс, отвечая на вопрос о том, имелись ли у американской разведки сведения о подготовке мятежа. По словам директора ЦРУ, когда Пригожин "решил действовать, это не стало сюрпризом".

Ранее Байден в интервью телеканалу MSNBC неразборчиво ответил на вопрос о том, знал ли он заранее о подготовке основателем ЧВК "Вагнер" вооруженного мятежа. Телеканал CNN ранее сообщал, что американская разведка располагала информацией о планах мятежа. 

Теги:
СШАРоссияПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
© Информационное агентство ТАСС
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