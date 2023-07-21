Трамп назвал безумной идею присоединения Украины к НАТО

Экс-президент Соединенных Штатов также раскритиковал политику действующего главы государства Джо Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп назвал безумной идею присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. Видеообращение республиканца, претендующего на выдвижение кандидатом в президенты США на выборах 2024 года, распространила в четверг его пресс-служба.

Трамп в очередной раз обрушился с критикой в адрес своего политического оппонента - действующего президента США Джо Байдена, которого он назвал коррумпированным и некомпетентным. По словам республиканца, "достаточно лишь посмотреть на то, сколько денег Китай и Украина заплатили семье Байдена".

"В этих обстоятельствах сама мысль о том, что мы рассматриваем возможность присоединения Украины к НАТО, сейчас абсолютно безумна", - подчеркнул Трамп. При этом он выразил мнение, что политика администрации Байдена грозит началом третьей мировой войны.

Украина не получила конкретных предложений по вступлению в альянс по итогам саммита в Вильнюсе, состоявшегося 11-12 июля. Вместо этого, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было принято решение не требовать от Украины выполнения плана действий для членства в НАТО, утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву, а также одобрено создание Совета Украина - НАТО. При этом в итоговом заявлении саммита говорилось, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены".