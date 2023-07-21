21 июля, 02:23

Глава МИД Японии сообщил, что страна следит за совместными учениями России и Китая

Ёсимаса Хаяси подчеркнул, что наблюдение ведется с целью обеспечить безопасность страны

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Власти Японии пристально наблюдают за совместными военными учениями России и Китая в Японском море. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

"Мы неусыпно следим за нынешними совместными действиями военных [РФ и КНР] с позиции обеспечения безопасности нашей страны", - подчеркнул глава МИД.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в период с 20 по 23 июля в акватории Японского моря проводятся совместные российско-китайские военно-морские учения "Север. Взаимодействие-2023". Основной целью учений является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Теги:
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