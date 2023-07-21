Глава МИД Японии посетит шесть стран Глобального Юга

Ёсимаса Хаяси пояснил, что визиты будут направлены на укрепление отношений с международными партнерами

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио, что планирует с конца июля по начало августа посетить шесть стран Глобального Юга, включая Индию и ЮАР.

"С конца июля по начало августа я рассчитываю посетить Индию, Мальдивы, Шри-Ланку, ЮАР, Эфиопию и Уганду, - объявил глава МИД. - В качестве председателя Группы семи Япония подчеркивает свое намерение укреплять отношения с международными партнерами, включая страны Глобального Юга. Мой визит станет одной из составляющих указанной политики".

Ранее власти Японии неоднократно заявляли о важности усиления связей со странами Глобального Юга. С целью сближения с ними японский премьер-министр Фумио Кисида в конце апреля - начале мая совершил турне по африканским государствам, а глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси посетил несколько стран Латинской Америки.