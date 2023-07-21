21 июля, 03:46

В МИД Китая заявили, что готовы с БРИКС укреплять сотрудничество с развивающимися странами

КНР будет содействовать постепенному расширению объединения и принятию в него новых членов, подчеркнул замминистра иностранных дел республики Ма Чжаосюй

ПЕКИН, 21 июля. /ТАСС/. Китайские власти готовы совместно с другими государствами - членами БРИКС наращивать сотрудничество и укреплять солидарность с развивающимися странами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй, который 20 июля в режиме онлайн принял участие во встрече на уровне руководств внешнеполитических ведомств стран - участниц объединения.

"Китай готов совместно с государствами БРИКС <...> укреплять солидарность и усиливать сотрудничество с развивающимися странами и государствами с формирующимися рынками", - приводит сайт МИД КНР его слова.

Как уточнил китайский дипломат, Пекин намерен реализовывать на практике важные договоренности, которые были достигнуты между лидерами государств - членов БРИКС. Он напомнил, что Китай будет содействовать постепенному расширению этого объединения, принятию в него новых членов.

Ма Чжаосюй отметил, что на предстоящем саммите БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) китайская сторона планирует обсудить несколько важных вопросов и будет добиваться плодотворных результатов при взаимодействии с участниками объединения. Замминистра подчеркнул, что Пекин намерен повышать уровень сотрудничества с ними.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения пройдет с 22 по 24 августа. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 

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БразилияЮАРИндияРоссияКитай
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