21 июля, 04:38

Байден не сразу нашел выход со сцены в Филадельфии

AP Photo/ Evan Vucci
Президент США Джо Байден
© AP Photo/ Evan Vucci

Правильное направление ему указал помощник

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг не сразу нашел выход со сцены после выступления в Филадельфии.

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Глава Соединенных Штатов выступал с речью, посвященной экономической политике своей администрации. После этого он не сразу смог найти выход со сцены. Байден сделал несколько шагов в противоположном направлении, затем помощник рукой указал ему правильный путь, и президент спустился с подиума. Трансляцию мероприятия вел американский телеканал C-SPAN.

Байдену в ноябре 2022 года исполнилось 80 лет. Он нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки, которые в США шутливо именуют "байденизмы". Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами. 

Теги:
СШАБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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