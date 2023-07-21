Токио требует от Пекина отмены проверок японских морепродуктов на радиоактивность

Как утверждает генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно, безопасность продукции научно доказана

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Правительство Японии требует от Китая отменить якобы введенные там тотальные проверки японских морепродуктов на радиоактивность в преддверии начинающегося сброса с АЭС "Фукусима-1" воды, подвергшейся очистке. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы требуем в соответствии с научными данными скорейшей отмены этих мер в отношении импорта продовольственных товаров, - сказал он. - Если в Китае введены тотальные проверки морепродуктов из Японии на радиоактивность, то это противоречит международной тенденции к смягчению и отмене таких ограничений". Генсек подчеркнул, что безопасность японской продукции "подтверждена с научной точки зрения".

Ранее о введении в КНР системы тотальных проверок морепродуктов сообщили японские СМИ. В частности, по данным информационного агентства Kyodo, большая партия свежей рыбы и других морепродуктов от пяти японских фирм была задержана таможней на юге Китая. Проверки на радиоактивность требуют времени, в связи с чем потери от испортившейся продукции могут только в этом случае составить порядка 100 млн иен (около $715 тыс.). Как утверждала газета Sankei, в КНР фактически вводится система запрета на импорт японских морепродуктов.

Пекин неоднократно требовал от Токио отказаться от сброса в океан воды с "Фукусимы-1", обвиняя японские власти в том, что они не смогли предоставить убедительные научные подтверждения безопасности этой операции. В то же время такой сброс в недавнем официальном докладе одобрило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Этот специализированный орган ООН высказал мнение, что операция не окажет существенного воздействия на экологию океана.

В баках на территории "Фукусимы-1" скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. Правительство Японии утверждает, что она в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода (тритий). В апреле 2021 года Токио принял решение слить в океан значительную часть этой воды.

Содержание трития в ней предполагается перед сбросом довести путем смешения с чистой океанской водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Сброс предлагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.