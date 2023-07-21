21 июля, 04:42

Лукашенко назвал недальновидной политику Евросоюза

Президент Белоруссии призвал объединение европейских государств отказаться от конфронтации

МИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Отношения Белоруссии и Бельгии переживают сейчас не лучшие времена в связи с недальновидной политикой Европейского союза. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в поздравлении, адресованном народу Бельгии по случаю Национального праздника этой страны.

"В последние десятилетия наши страны активно расширяли двустороннее сотрудничество, особенно в торгово-экономической и гуманитарной сферах, что, безусловно, вносило вклад в благополучие и развитие обоих народов. К сожалению, в связи с недальновидной политикой Европейского союза в отношении Беларуси отношения между нами сейчас переживают не лучший период", - отмечается в поздравлении, текст которого распространила пресс-служба белорусского президента.

Лукашенко выразил уверенность, что "скорейший отказ от политики конфронтации и совместный поиск путей урегулирования противоречий поспособствуют установлению мира на европейском континенте".

Президент Белоруссии подтвердил готовность Минска к углублению "партнерских взаимоуважительных контактов" с Брюсселем по всем направлениям, а также пожелал жителям Бельгии здоровья, согласия и процветания. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияБельгия
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