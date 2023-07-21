СМИ: часть поставленного Украине западного вооружения была украдена

Чаще всего крали обмундирование и экипировку, следует из данных CNN

ТАСС, 21 июля. Наемники, преступники и торговцы оружием смогли украсть с февраля по сентябрь 2022 года часть поставленного для Вооруженных сил Украины западного вооружения и экипировки. Об этом в четверг сообщил телеканал CNN со ссылкой на попавший в его распоряжение отчет генерального инспектора Министерства обороны США.

Согласно документу, имело место множество случаев расхищения военной помощи и попыток ее продажи на стороне. Наиболее частыми были кражи различного обмундирования и экипировки, в частности бронежилетов, а также приборов ночного видения и патронов. Часть украденного удалось перехватить и вернуть.

Недостачи в поставках военной помощи не удалось обнаружить сразу, так как киевское отделение Управления оборонного сотрудничества Госдепартамента США не могло надлежащим образом отследить вооружения из-за интенсивных боевых действий и урезанного после их начала присутствия представителей США.

В среду Пентагон объявил о выделении Киеву пакета военной помощи на $1,3 млрд. В него вошли боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, артиллерийские снаряды калибра 152 мм, техника для разминирования, противотанковые ракетные комплексы TOW, дроны-камикадзе Phoenix Ghost, барражирующие боеприпасы Switchblade, высокоточные авиационные боеприпасы, средства противодействия беспилотникам и обнаружения оборудования радиоэлектронной борьбы. Кроме того, речь идет о передаче Украине 150 автоцистерн, 115 машин для буксировки техники, 50 машин для эвакуации оборудования, 1 системы обеспечения безопасности портов.