В Воздушных силах Украины назвали российский Су-35 одним из лучших боевых самолетов

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что этот истребитель "технологичен и имеет серьезное вооружение"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что российский истребитель Су-35 является одним из самых лучших самолетов, отметив его высокие боевые возможности.

"У них есть Су-35. Это один из самых лучших самолетов. <...> Основной самолет, который представляет для нас угрозу, - это Су-35. Это нужно признать", - ответил он в интервью агентству РБК-Украина на вопрос о том, что российская авиация может противопоставить истребителям F-16, которые Киев хочет получить от Запада.

Игнат уточнил, что российский истребитель "технологичен и имеет серьезное вооружение". "Плюс, главное в самолете - это радар, это способность видеть цель, прицельно-навигационный комплекс, который может работать по противнику, то есть сопровождать и вести огонь сразу по нескольким воздушным целям. И это Су-35 имеет. Кроме того, у него есть средства защиты, средства радиоэлектронной борьбы и так далее", - добавил он.

Представитель командования также напомнил, что Россия располагает и многофункциональным истребителем пятого поколения Су-57.

Истребитель Су-35

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++. В составе ВКС России носит индекс Су-35С.

Предназначен для завоевания господства в воздухе путем уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальности, при ведении дальних и ближних маневренных боев, при автономных и групповых действиях, поражения надводных и наземных целей всеми видами вооружения, в любых метеоусловиях, а также объектов наземной инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.

Су-35 имеет возможность применения всей номенклатуры существующих и перспективных образцов авиационного вооружения. В самолет также интегрированы информационно-управляющая система и РЛС с фазированной антенной решеткой, которая имеет дальность обнаружения целей от 100 до 400 км.