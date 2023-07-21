The Wall Street Journal считает, что взломщики связаны с властями КНР

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Хакеры взломали электронную почту посла США в Китае Николаса Бернса и помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка, получив доступ к сотням тысяч правительственных сообщений. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание утверждает, что хакеры связаны с властями КНР. Доступ к почтовым ящикам Бернса и Критенбринка мог позволить взломщикам получить представление о планировании Вашингтоном недавней серии визитов высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена в Китай, а также о внутриведомственных дискуссиях по поводу политики США на китайском направлении. Оценки количества сообщений, к которым был получен доступ, приблизительны и могут вырасти, уточняет издание.

"По соображениям безопасности мы не будем обнародовать дополнительную информацию о характере и масштабе инцидента в сфере кибербезопасности, - заявил газете представитель Госдепартамента. - Департамент постоянно отслеживает и реагирует на подозрительную активность в наших сетях". Чиновник подчеркнул, что расследование продолжается, и ведомство не может раскрыть его подробности.

По оценкам специалистов Госдепа по кибербезопасности и компании Microsoft, обеспечивающей ведомство технологическим оборудованием, кибератаки начались в мае, однако впервые были обнаружены в середине июня в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.