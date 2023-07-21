Партия "Для тайцев" получила право на выдвижение кандидата на пост премьера Таиланда

Совместное заседание Палаты представителей и Сената Национальной ассамблеи, в ходе которого будет рассмотрена новая кандидатура, состоится 27 июля

БАНГКОК, 21 июля. /ТАСС/. Победившая на выборах в парламент Таиланда левоцентристская партия "Движение вперед" уступила своему главному партнеру по коалиции партии "Для тайцев" право на выдвижение кандидатуры на пост премьер-министра. Об этом в пятницу сообщила газета Matichon.

Кандидат в премьеры от партии "Движение вперед" и ее лидер Пита Лимчароенрат 13 июля не смог получить достаточной поддержки членов парламента, чтобы возглавить правительство. Депутаты и сенаторы Национальной ассамблеи Таиланда 19 июля проголосовали против повторного выдвижения его кандидатуры на пост главы правительства. В тот же день Конституционный суд Таиланда принял решение приостановить депутатский мандат Лимчароенрата до вынесения вердикта, поскольку тот подозревается во владении акциями телеканала iTV на момент проведения парламентских выборов, что запрещено конституцией.

"Важно не то, будет ли Пита Лимчароенрат премьер-министром, а то, сможет ли Таиланд вернуться к демократии или нет. На следующем совместном заседании парламента партия "Движение вперед" поддержит кандидата от "Для тайцев" на пост премьер-министра, точно так же, как ранее "Для тайцев" поддержала кандидата от Движения вперед", - сказал генеральный секретарь партии "Движение вперед" Чайтават Чулатхон.

Совместное заседание Палаты представителей и Сената Национальной ассамблеи (парламента) Таиланда, в ходе которого будет рассмотрена новая кандидатура на пост премьер-министра, состоится 27 июля. Как ранее заявила представитель "Для тайцев" Пхетхонгтхан Чинават, дочь бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата (2001-2006 годы), партия выдвинет кандидатом на пост главы правительства Среттха Тхависина.

Партия "Движение вперед" по итогам прошедших 14 мая парламентских выборов получила 151 депутатское кресло в 500-местной Палате представителей. Другой представитель оппозиции в лице партии "Для тайцев" смог провести в парламент 141 депутата. Эти две политические силы договорились сформировать коалиционное ядро, к которому примкнули менее крупные игроки, а именно: "Тайцы строят Таиланд", Таиландская либеральная партия, Национальная партия, Партия справедливости, "Новая общественная сила" и "Объединение сил ради Таиланда".