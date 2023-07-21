21 июля, 06:34

Польша сообщила о переброске войск к границе с Белоруссией из-за учений с ЧВК "Вагнер"

AP Photo/ Michal Kosc
© AP Photo/ Michal Kosc

По версии польских властей, совместные маневры белорусской армии и ЧВК "Вагнер" - "это несомненная провокация"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Польши приняло решение передислоцировать войска из западной части страны в восточную, ближе к границе с Белоруссией, из-за сообщений о планах провести там маневры с участием ЧВК "Вагнер". Об этом заявил в пятницу Польскому агентству печати представитель правительственного комитета по вопросам безопасности Збигнев Хоффман.

"Комитет проанализировал возможные угрозы, в том числе размещение подразделений группы "Вагнер". В связи с этим министр обороны, глава комитета Мариуш Блащак принял решение переместить наши воинские формирования с запада на восток Польши", - сказал он.

Как отметил Хоффман, "задача этих подразделений - учения, а также сдерживание потенциального агрессора".

По версии польских властей, совместные маневры белорусской армии и ЧВК "Вагнер" - "это несомненная провокация".

Как объявила ранее пресс-служба Минобороны Белоруссии, силы специальных операций республики совместно с бойцами ЧВК отработают ряд учебно-боевых задач на полигоне Брестский, который расположен вблизи границы с Польшей. Кроме того, в белорусском военном ведомстве сообщили, что бойцы "Вагнера" участвуют в подготовке военнослужащих местных территориальных войск в районе города Осиповичи Могилевской области. Минск не уточняет численный состав прибывших в Белоруссию бойцов ЧВК.

В начале июля генеральное командование польских вооруженных сил проинформировало о решении перебросить в восточную часть Польши 1 тыс. военнослужащих и почти 200 единиц техники из состава 12-й и 17-й механизированных бригад. 

Теги:
БелоруссияПольша
© Информационное агентство ТАСС
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