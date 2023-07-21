Yonhap: стратегическая подлодка США с ядерным вооружением покинула порт в Южной Корее

Речь идет о субмарине USS Kentucky

СЕУЛ, 21 июля. /ТАСС/. Стратегическая подлодка США USS Kentucky с ядерным вооружением на борту в пятницу покинула порт города Пусан в Республике Корея. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Заход подлодки в порт был совершен 18 июля в период проведения в Сеуле первого заседания консультативной группы по ядерному планированию Республики Корея и США. После этого на борт субмарины поднялся южнокорейский президент Юн Сок Ёль.

20 июля министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что заход стратегической подводной лодки ВМС США в порт Пусана может быть условием применения ядерного оружия со стороны Пхеньяна. В ответ 21 июля Министерство национальной обороны Республики Корея заявило, что применение ядерного оружия Пхеньяном против альянса Сеула и Вашингтона приведет к окончанию существования КНДР.

Президент США Джо Байден и его южнокорейский коллега в апреле приняли Вашингтонскую декларацию, в которой перечислено несколько шагов, направленных на демонстрацию потенциала сдерживания. В том числе планируются регулярные заходы в Республику Корея американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, авианосцев, а также полеты бомбардировщиков США.