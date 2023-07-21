Министр обороны Италии выразил надежду, что через год украинский конфликт закончится

Гуидо Крозетто отметил, что "пришел момент приложить все усилия для поиска мирного пути и переговоров"

РИМ, 21 июля. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил надежду, что через год украинский конфликт будет закончен, и призвал начать говорить о временных рамках возможного достижения мира.

"До сих пор мы соблюдали все взятые на себя обязательства [по военной помощи Киеву], но пришел момент приложить все усилия для поиска мирного пути и переговоров для того, чтобы положить конец войне. Мы должны начать говорить о конце этого конфликта и условиях для этого, определив временные рамки. В следующем году в это время [лето], надеюсь, мы не будем больше говорить о войне на Украине", - сказал министр в опубликованном в пятницу в газете La Stampa интервью.

До сих пор Италия поставила Киеву оружие в рамках шести пакетов, содержание которых засекречено. На это было потрачено, по примерным экспертным оценкам, от €1 млрд до €1,5 млрд. В последнее время Рим предпочитает говорить об активном участии в восстановлении Украины, в том числе за счет инвестиций в страну.