Посла Украины в Британии уволили после критики Зеленского

Вадим Пристайко назвал "нездоровым сарказмом" слова украинского лидера в адрес британского министра обороны Бена Уоллеса

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко после того, как тот назвал нездоровым сарказмом слова украинского лидера в адрес британского министра обороны Бена Уоллеса.

"Уволить Пристайко Вадима Владимировича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и с должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству", - говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

Глава британского оборонного ведомства заявил 12 июля на публичном форуме НАТО на полях саммита альянса в Вильнюсе, что страны Запада хотели бы услышать от Украины слова благодарности за поставки военной техники вместо критики решений об отказе принимать страну в состав НАТО по ускоренной процедуре. После этого Зеленский, выступая на пресс-конференции, заявил, что просто не знает, как еще можно благодарить, и предложил Уоллесу написать, как это нужно делать. По его словам, украинцы могут каждое утро просыпаться и благодарить министра. Пристайко в интервью британскому телеканалу Sky News назвал эти слова Зеленского нездоровым сарказмом, отметив, что Украина и Великобритания не должны показывать, что между ними есть разногласия. При этом посол посоветовал британскому министру обороны звонить ему и высказывать в частном разговоре свое недовольство, если возникнут проблемы.

Пристайко был назначен на должность посла в Великобритании 20 июля 2020 года. С 29 августа 2019 по 4 марта 2020 года возглавлял МИД Украины.