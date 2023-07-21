21 июля, 08:25
Военная операция на Украине

Минобороны Украины отчиталось о закупках "тысяч БПЛА" в ответ на критику

Общее количество поставленных в ВСУ БПЛА и дронов в рамках закупок ведомства насчитывает тысячи единиц, сообщили в министерстве страны

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Украины сообщило, что за последние полтора года закупило "тысячи" беспилотников украинского производства 28 разных моделей. Заявление ведомства появилось на фоне критики в украинских СМИ, которые выступали с обвинениями в недостаточном использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отечественного производства.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В период с 22 февраля 2022 года Министерством обороны Украины принято на вооружение 28 моделей БПЛА разных типов украинского производства. В том числе 9 моделей дронов-камикадзе, среди которых 3 самолетного типа, а также 6 моделей FPV-дронов. Общее количество поставленных в Вооруженные силы Украины БПЛА и дронов в рамках закупок Минобороны насчитывает тысячи единиц", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Минобороны напомнило, что осенью 2022 года существенно упростило процедуры для изобретателей и производителей. "В результате чего срок принятия в эксплуатацию нового вооружения и техники сократился с примерно 2 лет до 3-5 недель. Снабжение БПЛА украинского производства для нужд ВСУ постоянно растет в геометрической прогрессии. С несколькими украинскими компаниями заключены контракты на серийное производство 10 моделей БПЛА разных типов", - указано в сообщении. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация