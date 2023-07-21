В ЮАР открылось заседание министров культуры стран БРИКС

Делегацию России возглавил заместитель министра культуры Андрей Малышев

ПРЕТОРИЯ, 21 июля. /ТАСС/. Заседание министров культуры стран - членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), проводимое в рамках подготовки августовского саммита лидеров объединения, началось в пятницу на востоке ЮАР. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве спорта, искусства и культуры республики.

"В центре дискуссий находятся вопросы расширения культурного партнерства стран БРИКС после завершения пандемии коронавируса, во время которой произошло сокращение интенсивности культурного обмена, - отметил собеседник агентства. - Необходимо восстановить устойчивое и инклюзивное сотрудничество. Особое внимание на заседании уделяется созданию новых культурных связей со странами Африки".

Встреча проходит на территории заповедника Национальный парк Крюгера в комплексе Kruger Gate Hotel. Делегацию России возглавляет заместитель министра культуры Андрей Малышев.

В своем выступлении министр спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодва отметил, что встреча имеет целью разработать совместные стратегии по использованию культурных обменов в качестве катализаторов восстановления и роста экономик стран-членов БРИКС после COVID-19. Участники встречи, по его словам, также обсудят важность культурной дипломатии и потенциал индустрии культуры в укреплении социальной сплоченности общества.

Рекомендации, принятые на министерской встрече, поступят в рабочие группы по подготовке саммита лидеров БРИКС. Он пройдет в Йоханнесбурге в международном конференц-центре Sandton с 22 по 24 августа. В 2023 году ЮАР председательствует в БРИКС. С наступлением 2024 года председательство в БРИКС переходит к России.