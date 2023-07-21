СМИ: около 100 протестующих окружили Трюдо во время его поездки в провинцию Онтарио

По данным агентства The Canadian Press, в результате этого премьер Канады был вынужден сократить программу визита

ОТТАВА, 21 июля. /ТАСС/. Около 100 протестующих окружили премьера Канады Джастина Трюдо и его кортеж в городе Белвилл (провинция Онтарио), в результате он был вынужден сократить программу поездки. Об этом сообщило в четверг агентство The Canadian Press.

По его данным, канадский премьер рассчитывал принять участие в мероприятии по случаю седьмой годовщины введения пособия по уходу за ребенком, встретиться с мэром Белвилла и посетить фермерский рынок.

Однако в какой-то момент у здания мэрии близ рынка, когда Трюдо разговаривал с местными жителями и делал селфи, выбежали десятки протестующих. Некоторые из них держали флаги с лозунгами поддержки экс-президента США Дональда Трампа, другие выкрикивали оскорбления в адрес либерального правительства Трюдо и СМИ.

Охрана премьера оттолкнула двух женщин, подошедших к кортежу. Представитель мэрии назвал начавшийся хаос "позором", указывает агентство.