Филиппины отказались сотрудничать с МУС "ни в какой форме"

Глава государства Фердинанд Маркос - младший рассказал о завершении переговоров с Международным уголовным судом о расследовании предполагаемых преступлений против человечности, совершенных в ходе кампании по борьбе с распространением наркотиков

БАНГКОК, 21 июля. /ТАСС/. Филиппины не будут сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) в расследовании предполагаемых преступлений против человечности, совершенных в ходе кампании по борьбе с распространением наркотиков. Об этом в пятницу заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший, передает телеканал GMA News.

"Мы закончили переговоры с МУС. Мы не будем сотрудничать с ними никоим образом, ни в какой форме. Мы продолжаем защищать суверенитет Филиппин и подвергать сомнению юрисдикцию МУС в их расследованиях здесь, на Филиппинах", - сказал филиппинский президент.

Палата предварительного производства МУС в сентябре 2021 года одобрила ходатайство прокуратуры о начале полноценного расследования преступлений в ходе кампании по борьбе с наркотиками на Филиппинах. Она пришла к выводу, что существуют основания для расследования убийств, совершенных в стране в период с 1 ноября 2011 года по 19 марта 2019 года. По данным прокуратуры, в течение этого времени в ходе полицейских операций от 12 до 30 тыс. человек были убиты за употребление или продажу наркотиков. В ноябре того же года Филиппины запросили отсрочку на проведение расследования, чтобы самостоятельно провести расследование возможных преступлений.

В марте 2018 года Филиппины приняли решение о выходе из МУС и подали соответствующее заявление в ООН, которое вступило в силу год спустя, что, по мнению суда, не является препятствием для проведения расследования, поскольку он сохраняет свою юрисдикцию над преступлениями, совершенными в то время, когда страна являлась его членом.

В начале 2023 года палата предварительного производства МУС одобрила ходатайство прокуратуры о возобновлении расследования предполагаемых преступлений на Филиппинах.