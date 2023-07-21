21 июля, 10:04
Военная операция на Украине

ФРГ за неделю поставила Украине 10 танков Leopard 1

Общий объем военной, финансовой и гуманитарной помощи со стороны Германии достиг с февраля 2022 года почти €17 млрд

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Германия за минувшую неделю отправила Украине 10 танков Leopard 1, 20 танковых пулеметов MG3, сотни тысяч медицинских наборов, 10 радаров и более тысячи 155-миллиметровых снарядов. Это следует из обновленного списка на сайте кабмина ФРГ.

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О новом пакете помощи, который включает 25 старых Leopard 1 и 40 бронемашин Marder, было объявлено во время саммита НАТО в Вильнюсе. Стоимость нового пакета - €700 млн.

Общий объем военной, финансовой и гуманитарной помощи со стороны Германии достиг с февраля 2022 года почти €17 млрд. В предыдущий раз о новом пакете военной поддержки Берлин объявлял в мае. 

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