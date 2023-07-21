Эрдоган заявил, что одобрение заявки Швеции в НАТО будет зависеть от ее действий

АНКАРА, 21 июля. /ТАСС/. Одобрение Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО будет зависеть от выполнения Стокгольмом договоренностей по борьбе с терроризмом. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Когда заявка Швеции о членстве в НАТО будет передана в парламент, процесс будет проходить в соответствии с рабочим графиком парламента. Мы будем следовать обещаниям и гарантиям, данным шведской стороной в ходе наших переговоров. Мы будем действовать в соответствии с теми шагами, которые предпримет Швеция. Членство в Европейском союзе Турции, которая имеет вторую по силе армию в НАТО и является практически локомотивом НАТО, придаст союзу жизненную силу и мощь. На пользу Швеции пошло бы принятие конкретных мер по борьбе с террористическими организациями и выдаче террористов, к чему наша страна относится очень трепетно. Мы ожидаем, что обещания и гарантии будут выполнены", - сказал президент Турции на борту самолета в интервью турецким СМИ, которое в пятницу публикует телеканал TRT.