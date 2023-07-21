21 июля, 10:59
Военная операция на Украине

В Одесской области поражен важный объект инфраструктуры

Leonid Andronov/ Shutterstock/ Fotodom
Белгород-Днестровский
© Leonid Andronov/ Shutterstock/ Fotodom

Оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что объект расположен в Белгород-Днестровском районе на юго-востоке региона

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Важный объект инфраструктуры поражен в Одесской области, где ранее произошло три серии взрывов. Об этом сообщило оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Объект поврежден", - говорится в сообщении на странице командования в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Уточняется, что он расположен в Белгород-Днестровском районе на юго-востоке региона.

Глава Одесской области Олег Кипер в Telegram-канале также сообщил о повреждениях и назвал объект важным.

Утром в большинстве регионов Украины, а также в Киеве объявляли воздушную тревогу. В настоящий момент она отменена. В течение этого времени трижды сообщалось о взрывах в Одесской области. Также взрывы произошли в Черниговской области. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация