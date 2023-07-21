В Одесской области поражен важный объект инфраструктуры

Оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что объект расположен в Белгород-Днестровском районе на юго-востоке региона

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Важный объект инфраструктуры поражен в Одесской области, где ранее произошло три серии взрывов. Об этом сообщило оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины.

"Объект поврежден", - говорится в сообщении на странице командования в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Уточняется, что он расположен в Белгород-Днестровском районе на юго-востоке региона.

Глава Одесской области Олег Кипер в Telegram-канале также сообщил о повреждениях и назвал объект важным.

Утром в большинстве регионов Украины, а также в Киеве объявляли воздушную тревогу. В настоящий момент она отменена. В течение этого времени трижды сообщалось о взрывах в Одесской области. Также взрывы произошли в Черниговской области.