Гражданина Эстонии разрешили выдать США по обвинению в обходе антироссийских санкций

В Соединенных Штатах Андрею Шевлякову грозит до 20 лет тюрьмы

ВИЛЬНЮС, 21 июля. /ТАСС/. Харьюский уездный суд в Эстонии разрешил экстрадицию в США гражданина республики Андрея Шевлякова, которого американские власти обвиняют в обходе антироссийских санкций. Об этом сообщил в пятницу портал эстонского гостелерадио ERR.

"Харьюский уездный суд признал юридически допустимой экстрадицию Андрея Шевлякова в США для продолжения уголовного процесса и посчитал, что применение к нему экстрадиционного ареста является допустимым", - приводит портал слова представителей Государственной прокуратуры Эстонии. Кроме того, судебный орган не удовлетворил ходатайство адвоката ответчика о замене меры пресечения в виде содержания под стражей на электронное наблюдение. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Шевлякова задержали 28 марта, ранее в ходе следствия "ФБР сотрудничало с Полицией безопасности Эстонии", указывает портал. В США эстонскому гражданину грозит до 20 лет тюрьмы.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка в апреле предъявила Шевлякову обвинения в закупке и передаче РФ американской электроники в обход санкций. По утверждению обвинения, 45-летний гражданин прибалтийской республики на протяжении 10 лет приобретал через подставные компании оборудование и пересылал его в Россию в обход экспортного контроля США.