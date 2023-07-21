Умер бывший премьер-министр Туниса Рашид Сфар

Ему было 89 лет

РАБАТ, 21 июля. /ТАСС/. Бывший член правительства и экс-премьер Туниса Рашид Сфар умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Tunis Afrique Presse.

Своего наивысшего карьерного взлета Сфар добился в период правления первого президента страны Хабиба Бургибы (1957-1987).

Сфар в 1970-80-е годы поочередно занимал должности министра промышленности, обороны, здравоохранения и экономики. В 1986-1987 годы находился в кресле премьер-министра республики.

Сфар будет похоронен в пятницу в своем родном городе Махдия.