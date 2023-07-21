Украина вышла из соглашения СНГ по соцзащите пострадавших от чернобыльской катастрофы

Его заключили 9 сентября 1994 года в Москве

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Правительство Украины вышло из соглашения СНГ по социальной защите граждан, пострадавших от чернобыльской катастрофы. Об этом сообщил представитель кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

"Осуществлен выход Украины из соглашения о социальной защите и здравоохранении граждан, подвергшихся воздействию радиации в результате чернобыльской и других радиационных катастроф и аварий, а также ядерных испытаний, заключенного 09 сентября 1994 года в Москве, и Протокола о внесении изменений и дополнений в указанное соглашение, заключенного 18.10.2011 в Санкт-Петербурге, которые были заключены в рамках СНГ", - написал он в Telegram-канале.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.