21 июля, 11:35

Зеленский поручил военным продумать работу зернового коридора

Президент Украины заявил, что на заседании ставки верховного главнокомандующего обсуждалась "системная работа" по защите портов и инфраструктуры

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего дал поручение военным и министрам подготовить комплекс действий для продолжения экспорта зерна по Черному морю.

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"Главкому [Валерию] Залужному, командующему [Военно-морскими силами Украины] Алексею Неижпапе и министру [инфраструктуры Александру] Кубракову - подготовить комплекс действий для продолжения работы зернового коридора. МИД - проработать аналогичные дипломатические шаги", - написал он в Telegram-канале по итогам заседания ставки.

Зеленский заявил, что на ставке обсуждалась "системная работа" по защите портов и инфраструктуры. Также участники заседания обсудили ход боевых действий, поставки, логистику, производство оружия и боеприпасов. По его словам, был представлен аналитический доклад "всех разведок" на краткосрочную и долгосрочную перспективы. 

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