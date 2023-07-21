Зеленский заявил, что Украина следит за деятельностью "наемников" в Белоруссии

Слежение ведется на северной границе, отметил президент Украины

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Украинские силовики внимательно наблюдают за действиями "наемников" близ границы на территории Белоруссии. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего.

"Северная граница. Держим под пристальным контролем деятельность наемников в Беларуси. Доклады Главного управления разведки МО, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы Украины", - написал он в своем Telegram-канале.

В четверг Министерство обороны Белоруссии объявило, что военнослужащие Сил специальных операций вооруженных сил республики совместно с бойцами ЧВК "Вагнер" отработают несколько учебно-боевых задач на расположенном вблизи белорусско-польской границы полигоне Брестский. До этого в Минобороны сообщили, что бойцы "Вагнера" участвуют в подготовке военнослужащих Территориальных войск Белоруссии в районе города Осиповичи Могилевской области. Ранее в Минске проинформировали, что белорусским военным ведомством и руководством ЧВК выработан план взаимодействия на ближайшую перспективу. Численность прибывших в республику бойцов "Вагнера" белорусская сторона не уточняет.