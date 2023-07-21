Канадские эксперты предупредили о рисках роста числа киберпреступлений с использованием ИИ

Глава Центра кибербезопасности Сами Хури отметил, что специалисты в этой области могут не успеть разработать и внедрить соответствующие средства противодействия

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Киберпреступники уже начали использовать искусственный интеллект (ИИ) для взлома информационных систем и распространения фейков, в будущем число подобных инцидентов может стремительно увеличиться. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

Как отметил в интервью агентству глава канадского Центра кибербезопасности Сами Хури, хакеры и пропагандисты "уже используют ИИ для написания фишинговых писем, вредоносного кода и распространения дезинформации". Пока что для создания вредоносного программного обеспечения "требуется много усилий", поскольку ИИ находится еще на "ранней стадии развития". Однако технологии в этой сфере "совершенствуются настолько быстро", что практика применения мошенниками ИИ в сфере киберпреступлений может "выйти из-под контроля" раньше, чем специалисты в области кибербезопасности смогут разработать и внедрить соответствующие средства противодействия.

По информации Reuters, ранее несколько организаций в сфере кибербезопасности предупредили о потенциальной опасности ИИ, в частности, стремительно развивающихся больших языковых моделей, которые способны убедительно имитировать диалоги, документы и т. д. Национальный центр компьютерной безопасности Великобритании в марте также сообщил о том, что языковые модели могут использоваться преступниками для совершения кибератак. В том же месяце полицейская служба Европейского союза Европол опубликовала отчет, согласно которому мошенники применяют популярный чат-бот ChatGPT, чтобы "реалистично выдавать себя за [официальных представителей различных] организаций".