Премьер Украины после критики из Варшавы изменил тон обращения к Польше из-за агроэкспорта

Денис Шмыгаль ранее заявил, что инициатива Варшавы о продлении запрета на импорт украинского зерна стала "недружественным и популистским шагом" по отношению к Киеву

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после критики представителей Варшавы его резких высказываний о решении польских властей ограничить экспорт агропродукции перешел на более сдержанный тон.

"В такое сверхсложное время Украина, к сожалению, слышит заявления от польских союзников, что границы ЕС для украинского зерна будут закрыты, - написал он в Telegram-канале. - Я хочу обратиться к нашим братьям полякам. Ваша поддержка <...> чрезвычайная. Мы никогда этого не забудем и всегда будем благодарны за это. Вы всегда первые, кто поддерживает Украину".

В четверг Шмыгаль написал в Twitter, что инициатива Варшавы о продлении запрета на импорт украинского зерна стала "недружественным и популистским шагом" по отношению к Киеву. С критическими высказываниями в отношении Польши выступила и вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. После этого замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский назвал заявление Шмыгаля "недипломатичным и недостаточно разумным".

Затоваривание еврорынка

Еврокомиссия была вынуждена согласиться на введение запрета со 2 мая по 15 сентября на импорт украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, поскольку все их хранилища были к этому моменту заполнены, а цены на зерновые продукты на их рынках обвалились. Сейчас через эти страны разрешен только транзит зерна в другие страны ЕС или на внешние рынки. Еврокомиссия изначально выступала категорически против введения импортных запретов на украинское зерно и пыталась решить проблему выделением целевой помощи восточноевропейским аграриям в примерно 200 млн евро, однако это не дало результата.

19 июля эти пять стран согласовали общую декларацию о продлении после 15 сентября запрета на ввоз зерна с Украины с сохранением транзита. Как сообщил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус, на встречу были приглашены главы соответствующих ведомств Украины и Молдавии. По словам Телуса, введенные ранее Еврокомиссией ограничения для четырех видов зерна с Украины принесли хороший эффект, что стало аргументом, чтобы продлить запрет как минимум до конца года.