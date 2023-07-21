В ЮАР прекратили дело по иску с требованием к властям выполнить обязательства перед МУС

Речь идет о требовании осуществить арест президента России Владимира Путина, если он окажется на территории республики

ПРЕТОРИЯ, 21 июля. /ТАСС/. Высокий суд провинции Гаутенг постановил в пятницу прекратить дело по иску оппозиции, которая требовала обеспечить выполнение правительством ЮАР ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина, если он окажется на территории Южно-Африканской Республики.

"В свете фактов, представленных правительством ЮАР, по данному делу нет нужды его продолжать", - говорится в постановлении суда о прекращении дела. К этим фактам относится направление генеральным директором Минюста ЮАР ордера МУС национальному директору прокуратуры, а также завершение консультации между властями и МУС, в ходе которых ЮАР проинформировала о нескольких проблемах, которые могут воспрепятствовать выполнению ордера на арест. Одновременно правительство ЮАР заверило суд, что выполнит свои обязательства в отношении МУС, участником которого является.

Крупнейшая оппозиционная партия ЮАР "Демократический альянс" подала 30 мая иск в суд столичной провинции Гаутенг с требованием издать постановление, которое обяжет правительство страны выполнить требование МУС об аресте Путина, если подобный запрос поступит на имя властей ЮАР при нахождении российского лидера на национальной территории, в том числе во время саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Президент ЮАР Сирил Рамапоса представил 29 июня в суд свою позицию. Она была изложена в написанном под присягой письме, содержание которого, по требованию главы государства, не подлежало разглашению. Однако 18 июля суд обязал Рамапосу опубликовать этот конфиденциальный письменный ответ. Президент подчинился и обнародовал текст. В нем глава государства сообщал, что гипотетический арест в ЮАР Путина по ордеру МУС будет равносилен объявлению войны России.

17 марта МУС выдал ордера на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. Комментируя это решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о поступившей из Гааги информации, заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, а возможные ордера на арест юридически ничтожны.