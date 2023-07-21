Суд Лондона признал законным арест яхты российского бизнесмена Науменко после начала СВО

Также суд отверг утверждения Сергея Науменко о том, что британские власти пытались заставить его подвергнуть критике правительство России без учета возможных последствий такого шага для деловой активности бизнесмена

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Высокий суд Лондона признал законным арест британскими властями яхты российского бизнесмена Сергея Науменко после начала Россией специальной военной операции (СВО) на Украине. Как следует из оглашенного в пятницу вердикта судьи Росса Крэнстона, Минтранс Соединенного Королевства имел полномочия применять подобные меры для реализации внешнеполитических целей страны.

"Министр [транспорта] имеет право на широкую свободу действий при принятии решений о том, что меры по задержанию [морских или воздушных судов] должны осуществляться для достижения внешнеполитических целей правительства [Великобритании]", - говорится в постановлении судебного органа. Суд отверг утверждения Науменко о том, что британские власти фактически пытались заставить его подвергнуть критике правительство России без учета возможных последствий такого шага для деловой активности бизнесмена на родине.

Крэнстон отметил, что власти Великобритании "не нуждаются в демонстрации эффективности каждого конкретного случая задержания" транспортного средства, суд не рассматривал такой вопрос. По оглашении вердикта адвокат предпринимателя Пол Дики, слова которого приводит агентство Reuters, заявил, что Науменко изучит возможность обжалования судебного решения.

Яхта Phi стоимостью £38 млн ($49 млн) была конфискована в марте 2022 года в доках на востоке Лондона. Науменко, персонально не попадавший в британские санкционные списки, заявил в ходе судебного разбирательства, что не вовлечен в российскую политику и не связан с властями РФ. Ответчиком по делу выступал Минтранс Великобритании, истцами - сам Науменко, названный бенефициарным владельцем, и компании Dalston Projects Limited и Prism Maritime Limited, входящие в корпоративную структуру, которой принадлежит яхта.

Британские власти во время судебного процесса мотивировали свою позицию тем, что задержание яхт или самолетов состоятельных россиян призвано "оказать давление" на российских бизнесменов с тем, чтобы они убедили руководство РФ отказаться от проведения СВО на Украине. Крэнстон указал, что предположения бывшего главы Минтранса (2019-2022) и действующего главы Минэнерго Великобритании Гранта Шэппса о том, что Науменко является другом президента РФ Владимира Путина, не соответствуют действительности, однако в этом случае речь идет о "простительной политической гиперболе".

Весной 2022 года вследствие СВО РФ на Украине в Великобритании был принят закон, позволяющий задерживать любые российские суда и самолеты. После этого правительство королевства временно арестовало несколько частных самолетов и яхт, которые могут принадлежать гражданам РФ.