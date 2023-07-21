Алиев заявил о дальнейшем сближении Азербайджана с Турцией

По словам азербайджанского президента, в ближайшие годы республики "будут играть все большую роль"

ШУША /Азербайджан/, 21 июля. /ТАСС/. Азербайджан и Турция продолжат сближение в ближайшие годы. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на Глобальном медиафоруме в Шуше.

"В ближайшие годы мы совершенно точно продолжим развивать отношения. Мы должны стабилизировать ситуацию на Южном Кавказе, достичь устойчивого мира, обеспечить безопасность. В ближайшие годы Азербайджан и Турция будут играть все большую роль, причем не только в нашем регионе", - сказал он.

В Шуше 21-23 июля проходит Глобальный медиафорум на тему "Новые медиа в эпоху четвертой промышленной революции". Он приурочен к 148-й годовщине азербайджанской национальной печати. В форуме участвуют представители 120 средств массовой информации из 50 стран, в том числе из России.