Правоэкстремист Палудан не боится за свою свободу после выдачи Анкарой ордера на его арест

Ранее лидер правоэкстремистской партии "Жесткий курс" публично сжег Коран перед диппредставительством Турции в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 21 июля. /ТАСС/. Лидер правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан, известный своими неоднократными манифестациями с сожжением Корана, заявил, что не боится за свою свободу и не собирается ехать в Турцию после того, как турецкие власти выдали ордер на его арест. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.

"Речь идет о том, что произошло в Швеции, а шведский прокурор уже несколько месяцев назад постановил, что в Швеции моя манифестация 21 января не являлась незаконной. А желание Турции расследовать в Швеции то, что там считают противоречащим турецкому закону, просто смехотворно. И да, у меня нет никаких планов отправиться в Турцию", - сказал он.

Между тем в Швеции в отношении Палудана, который имеет датское и шведское подданства, продолжается расследование на предмет разжигания вражды против этнической группы, имевшего место на двух других манифестациях.

Генеральная прокуратура Анкары выдала ордер на арест десяти участников акций с сожжением Корана в Швеции. Об этом сообщает в пятницу новостной портал Beng Turk со ссылкой на главу Минюста Турции Йылмаза Тунча.

21 января Палудан публично сжег Коран перед диппредставительством Турции в Стокгольме. В своей речи он раскритиковал президента Турции Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда. Затем, 28 июня, с разрешения полиции Швеции прошла акция в центре Стокгольма на площади Медборъярплатсен, когда мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его.

Партия "Жесткий курс" основана Палуданом в 2017 году. Он известен многочисленными антиисламскими видео на YouTube: политик публично сжигал Коран, называя это данью свободе слова. Его партия требует запрета ислама и депортации всех "незападных лиц, которым предоставлено убежище".