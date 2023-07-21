В Австралии начались масштабные международные учения под руководством США

По данным портала news.com.au, маневры Talisman Sabre 2023 направлены "на совершенствование оперативного взаимодействия и укрепление сотрудничества между вооруженными силами"

СИДНЕЙ, 21 июля. /ТАСС/. Масштабные военные учения Talisman Sabre 2023 с участием 13 стран под руководством США начались в Австралии. Об этом в пятницу сообщил портал news.com.au.

Как указывает портал, учения "направлены на совершенствование оперативного взаимодействия и укрепление сотрудничества между вооруженными силами". В ходе них участники "проверят [работу служб] тылового обеспечения, проведут высадку морского десанта, маневры сухопутных войск, воздушные и морские операции".

Официальная церемония открытия учений состоялась на борту корабля ВМС Австралии HMAS Canberra в Сиднее. На континент прибыло более 30 тыс. военнослужащих из 13 стран, среди которых в том числе значатся Франция, Индонезия, Япония, Республика Корея, Британия, США и Канада. Кроме того, в этом году в маневрах впервые примут участие 240 солдат Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ). Представители Филиппин, Сингапура и Таиланда присутствуют в качестве наблюдателей.

Как утверждает в пятницу агентство Reuters, Китай "следит за ходом масштабных учений". Корабль ВМФ Народно-освободительной армии Китая якобы "находится у восточного побережья Австралии".