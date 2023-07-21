Экс-главу Минздрава Украины обвинили в участии в коррупционных схемах на $12,2 млн

По оценкам экспертов, действия властей Украины, которые преподносятся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о разоблачении международной коррупционной схемы, в которой принял участие бывший директор госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" Максим Степанов, впоследствии занимавший пост министра здравоохранения в правительстве Дениса Шмыгаля.

"Масштабную схему завладения средствами госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" на сумму более 450 млн гривен ($12,2 млн) разоблачили НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Это стало результатом сотрудничества в рамках международной следственной группы из следователей Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста", - говорится в сообщении в Telegram-канале бюро.

Как указывает украинское издание "Лига", речь идет о Степанове, который возглавлял комбинат с 2013 по 2016 год, а с 30 марта 2020 года по 18 мая 2021 года занимал пост министра здравоохранения Украины.

По версии следствия, в 2013 году глава полиграфического комбината приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, через которую организовал закупку материалов для изготовления бланков для паспортов и других документов. Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по ценам в несколько раз больше. Эта схема позволила вывести с предприятия более 450 млн гривен. Всего по данному делу проходят пять человек.

Коррупция на Украине

По оценкам экспертов, действия властей Украины, которые преподносятся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков. Недавно заместитель главы Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Артем Сытник признал, что в стране замалчиваются факты злоупотреблений, "чтобы не навредить" имиджу государства, а "чиновники этим пользуются". Его заявление прозвучало на следующий день после того, как украинские компании опубликовали обращение, в котором призвали президента остановить накрывшую страну волну беззакония и рейдерских атак.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, в котором борьбу с коррупцией, отмыванием денег, работу по деолигархизации и статусу меньшинств оценили на тройку по пятибалльной шкале. Власти Украины отмечали, что Киев ожидал от Еврокомиссии более высоких оценок выполнения рекомендаций.