Чехия заявила о желании приобрести 77 танков Leopard 2A8

Германия и Чехия намерены привлечь к проекту закупки Leopard 2A8 и другие страны

ПРАГА, 21 июля. /ТАСС/. Чехия и Германия намерены совместно реализовать закупку германских танков последней модификации Leopard 2A8. Прага хотела бы приобрести минимум 77 боевых машин. Об этом сообщила в пятницу чешский министр обороны Яна Чернохова на пресс-конференции по итогам состоявшихся в Праге переговоров с главой военного ведомства ФРГ Борисом Писториусом.

"Чехия хотела бы приобрести минимально 77 танков [Leopard 2A8]", - сказала Чернохова. Она проинформировала, что недавно получила поручение правительства республики начать переговоры с партнерами из ФРГ о совместной закупке танков Leopard 2A8. Были подписаны первичные документы, носящие характер меморандума. Сейчас происходят переговоры о конкретных условиях реализации контракта. Подробности будут сообщены общественности в конце года.

Германия и Чехия намерены привлечь к проекту закупки Leopard 2A8 и другие страны. Некоторые государства, по словам Черноховой, уже выразили желание присоединиться к нему. Если это произойдет, то стоимость боевых машин, которые будут поставлены в рамках совместного контракта, значительно понизится. "Цена [танков] будет установлена [производителем и будет зависеть] от числа стран, которые присоединятся к этому [чешско-германскому] проекту", - сказала Чернохова.

Германская сторона, как было сказано на пресс-конференции, также выражает заинтересованность в освоении чешского рынка вооружений. Главы оборонных ведомств отметили необходимость продолжения оказания всесторонней помощи Украине. Они надеются, что конфликт там завершится в ближайшие месяцы.

Укрепление восточного крыла НАТО

Писториус в свою очередь сказал: "Мы [с чешским партнером] договорились о развитии сотрудничества и реализации совместных проектов". Он отметил успехи взаимодействия Германии и Чехии при укреплении обороноспособности восточного фланга НАТО. ФРГ, по его словам, готова, в частности, поддержать Польшу в защите восточных рубежей Североатлантического альянса. За обострение напряженности стороны возлагают ответственность на руководство РФ.

Писториус и Чернохова в пятницу в первой половине дня почтили в Праге память героев чешского антигитлеровского Сопротивления, которые 27 мае 1942 года в чешской столице совершили покушение на любимца Гитлера, одного из наиболее видных руководителей СС, имперского протектора протектората Богемии и Моравии (так нацисты назвали включенную в Третий рейх Чехию) обергруппенфюрера Рейнхарда Гейдриха.