В ФРГ заявили, что Германия и НАТО готовы поддержать Польшу в защите восточного фланга

Министр обороны страны Борис Писториус отметил, что польская сторона получит необходимую поддержку

ПРАГА, 21 июля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ и НАТО готовы поддержать Польшу в защите ее восточного фланга. Об этом он сообщил в пятницу в Праге на совместной пресс-конференции со своей чешской коллегой Яной Черноховой.

"Там, где польским партнерам нужна поддержка, они ее получат", - приводит слова Писториуса агентство Reuters. "Они [Польша] являются партнерами по НАТО и надежными союзниками по Североатлантическому альянсу, поэтому мы можем с уверенностью сказать, что мы готовы", - заверил глава Минобороны ФРГ.

Ранее в пятницу представитель правительственного комитета по вопросам безопасности Польши Збигнев Хоффман заявил Польскому агентству печати, что Министерство национальной обороны Польши приняло решение передислоцировать войска из западной части страны в восточную, ближе к границе с Белоруссией, из-за сообщений о планах провести там маневры с участием ЧВК "Вагнер". Как отметил Хоффман, "задача этих подразделений - учения, а также сдерживание потенциального агрессора". По версии польских властей, совместные маневры белорусской армии и ЧВК "Вагнер" - "это несомненная провокация".

Как объявила ранее пресс-служба Минобороны Белоруссии, силы специальных операций республики совместно с бойцами ЧВК отработают несколько учебно-боевых задач на полигоне Брестский, который расположен вблизи границы с Польшей. Кроме того, в белорусском военном ведомстве сообщили, что бойцы "Вагнера" участвуют в подготовке военнослужащих местных территориальных войск в районе города Осиповичи Могилевской области. Минск не уточняет численный состав прибывших в Белоруссию бойцов ЧВК.

В начале июля генеральное командование польских вооруженных сил проинформировало о решении перебросить в восточную часть Польши 1 000 военнослужащих и почти 200 единиц техники из состава 12-й и 17-й механизированных бригад.